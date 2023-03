Była gwiazda piłki powróciła do pracy. Koledzy dali mu wielkie wsparcie

Co on sobie myślał?

Były reprezentant Anglii kilka dni temu został odsunięty od prowadzenie swojego popularnego programu "Match of the Day", po tym jak krytycznie wypowiedział się na temat brytyjskiego rządu, w kontekście polityki migracyjnej. - Przyjmujemy znacznie mniej uchodźców niż inne duże kraje europejskie. To jest po prostu niesłychanie okrutna polityka skierowana w najsłabszych ludzi. I w niczym nie różni się od stosowanej w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku – napisał na Twitterze, a porównanie Wielkiej Brytanii do nazistowskich Niemiec nie mogło ujść uwadze i wywołało skandal. Telewizja BBC natychmiast zareagowała i odsunęła go od prowadzenia programów sportowych. Jednak za Linekerem stanęła duża część opinii publicznej, a co jeszcze ważniejsze - koledzy z BBC, a w przeszłości z boiska.

Cezary Kucharski szczerze o polskim futbolu. "Potrafię przeciwstawić się Bońkowi czy Lewandowskiemu"

Alan Shearer i Ian Wright odmówili udziału w programie w miniony weekend, co spowodowało jego klapą, bo trwał tylko 20 minut bez komentarzy i analiz ekspertów. Inni komentatorzy i prezenterzy też zbojkotowali weekendowe programy piłkarskie. Przyparte w ten sposób do muru władze BBC zmieniły decyzję i postanowiły przywrócić sławnego piłkarza, a na co ten zareagował na Twitterze. - Chcę podziękować wszystkim za niesamowite wsparcie, szczególnie moim kolegom z BBC Sport, za niezwykły pokaz solidarności. Piłka nożna to gra zespołowa, ale ich wsparcie było ogromne. Serce się raduje, widząc empatię tak wielu z was wobec trudnej sytuacji uchodźców. Pozostajemy krajem przeważnie tolerancyjnych, gościnnych i hojnych ludzi – napisał 80-krotny reprezentant Anglii, który już w najbliższą sobotę ma poprowadzić w telewizji popularny program.

Deszcz… banknotów podczas meczu Barcelony. Kibice Athletiku uderzyli w kataloński klub, zmasowana akcja! [WIDEO]

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023