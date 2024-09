Matty Cash ogłosił ważne wieści! Fani musieli trochę poczekać, reprezentant Polski musiał to zapowiedzieć

Matty Cash to jedna z ciekawszych postaci w polskim środowisku piłkarskim. Choć występuje regularnie w składzie Aston Villi w Premier League, to jednak w reprezentacji Polski nie potrafi zaprezentować takiego samego poziomu. Co więcej, co pewien czas Casha trapią kontuzje, które wykluczają go ze zgrupowań. Ostatecznie Michał Probierz zrezygnował z Casha wybierając kadrę na Euro 2024, choć sam zawodnik zapewniał, że będzie w pełni sił na start turnieju. Na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów boczny obrońca nie mógł być powołany, ponieważ doznał urazu na początku sezonu ligowego. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Cash wróci do gry Premier League, Lidze Mistrzów, a może i w reprezentacji Polski.

Cash szykuje się do powrotu na boisko! Zobaczymy go znów w reprezentacji Polski?

Matty Cash doznał urazu już w drugim meczu tego sezonu ligi angielskiej przeciwko Arsenalowi. Z tego powodu 27-latek ominął już trzy mecze w Premier League oraz mecz z BSC Young Boys w Lidze Mistrzów. Aston Villa zmierzy się w tych rozgrywkach także z Bayernem Monachium, a mecz ten został zaplanowany na 2 października. Matty Cash zapowiada, że chce zdążyć wyzdrowieć na to spotkanie. – Mam nadzieję, że będę trenował w przyszłym tygodniu, bo nie mogę przegapić meczu z Bayernem Monachium. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić na ten mecz – powiedział reprezentant Polski w rozmowie z CBS Sports. Jeśli by mu się to udało, to niewykluczone, że zobaczymy go także w meczach reprezentacyjnych. Polska kadra cierpi na brak zawodników, którzy występowaliby regularnie w swoich klubach, a już 12 października Polacy zagrają u siebie z Portugalią, trzy dni później z kolei czeka nas drugi mecz z Chorwatami.