Wyciekły niejawne do tej pory informacje o kluczowym reprezentancie Polski! Tak w szatni naprawdę zachowuje się Jakub Kiwior

Piłkarze, którzy odnieśli sukces i grają w najlepszych światowych klubach zawsze cieszą się również ogromną popularnością, a ich fani chcieliby wiedzieć o nich niemalże wszystko. Na co dzień trudno znaleźć jednak informacje o tym, jak zawodnicy zachowują się chociażby w szatni lub w zaciszu swojego domu, kiedy nie patrzą na nich kamery, paparazzi lub media społecznościowe. W przypadku Jakuba Kiwiora jednak, jeden z jego kolegów z Arsenalu postanowił opowiedzieć publicznie o tym, jaki Polak jest na co dzień, co stało się powodem do żartów ze strony Gabriela Jesusa.

Tak naprawdę zachowuje się Jakub Kiwior. Kolega z szatni wszystko ujawnił, zażartował z Polaka

Dla wielu fanów Jakub Kiwior może być przykładem bardzo spokojnego piłkarza, który nie mówi zbyt wiele bez potrzeby i raczej skupia się na swoich obowiązkach i zadaniach. Jak wynika ze słów Gabriela Jesusa, właśnie dokładnie tak jest. Do tego stopnia, że Polak nie mówi zbyt wiele w szatni Arsenalu. Brazylijczyk na TikToku "Footballer Fits" miał odpowiedzieć na pytanie, który z zawodników jest najzabawniejszy i wskazał Kiwiora. Powód jednak może rozbroić wiele osób.

- Wydaje mi się, że Jakub, ponieważ on w ogóle nic nie mówi. Patrzysz na niego i zawsze ma taką minę - wypalił z uśmiechem na twarzy Jesus przy okazji naśladując zamyślono-znudzoną minę polskiego obrońcy. Okazuje się więc, że Jakub Kiwior nie tylko sprawia wrażenie bardzo spokojnego i cichego, ale faktycznie taki właśnie jest.