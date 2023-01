Anna Lewandowska odebrała pilny telefon od męża. Wystarczyło tylko jedno słowo, zobaczyły to tysiące fanów

Robert Lewandowski ma za sobą wyjątkowo emocjonującą noc. Kapitan reprezentacji Polski poprowadził Barcelonę do zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii, zdobywając bramkę i asystę. Tuż po odebraniu medalu za zwycięstwo, Polak zadzwonił do swojej żony, Anny Lewandowskiej, aby podzielić się z nią wielkim sukcesem. Trenerka wstawiła na swoje media społecznościowe screen z rozmowy i umieściła tylko jedno, ale jakże znaczące słowo. Na Instagramie Lewandowskiej zobaczyły to tysiące fanów!

Robert Lewandowski wygrał Superpuchar Hiszpanii. Anna Lewandowska musiała to pokazać

Okazuje się, że tuż po wygranej Superpucharu Hiszpanii, podeksyctowany kapitan reprezentacji Polski postanowił zadzwonić do swojej ukochanej Anny Lewandowskiej, aby podzielić się z nią emocjami związanymi ze zwycięstwem w turnieju. Lewandowska na swoich mediach społecznościowych zamieściła screena z rozmowy, na którym widzimy bardzo zadowolonego Lewandowskiego, a sama mecz i popis swojego męża skomentowała wyłącznie jednym, ale jakże znaczącym słowem. Tysiące fanów mogły się przekonać o tym na własne oczy.

- Dumna - napisała Anna Lewandowska na swoich mediach społecznościowych.

i Autor: instagram.com/annalewandowskahpba