Anna Lewandowska przyłapana ze stadionową przekąską na Camp Nou! Zdjęcie pojawiło się w sieci

Anna Lewandowska i jej szwagierka, Milena Lewandowska dopingowały Barcelonę podczas El Clasico. Trenerka fitness musiała pojawić się na trybunach, by wspierać Roberta w rywalizacji z Realem Madryt. Choć "Lewy" znowu nie strzelił bramki, to przy jednej z nich miał bardzo duży udział. Anna Lewandowska i Milena Lewandowska mogły się świetnie bawić, oglądając kolejny triumf "Dumy Katalonii". To El Clasico mogło przechylić szalę zwycięstwa w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii na korzyść gospodarzy.

Trenerka fitness od lat promuje nie tylko zdrowy tryb życia, ale także zdrowe podejście do tematu diety. Anna Lewandowska na Camp Nou została przyłapana z paczką popcornu. Zdjęcia pojawiły się w sieci. To jednak nie powinno nikogo dziwić.

Żona kapitana reprezentacji Polski przypomina, że nie trzeba stosować na diecie jedynie wyrzeczeń. I doskonałe świadectwo tego zobaczyliśmy na Camp Nou. Zobacz zdjęcia Anny Lewandowskiej i jej szwagierki Mileny w galerii poniżej.

La Liga - sytuacja w tabeli. Ile przewagi ma Barcelona?

Barcelona, w składzie z Robertem Lewandowskim, pokonała przed własną publicznością Real Madryt 2:1 w meczu na szczycie hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. "Duma Katalonii" po 26 kolejkach powiększyła przewagę w tabeli nad "Królewskimi" do 12 punktów. W sumie Barcelona ma ich 68, natomiast broniący tytułu "Królewscy" zdobyli 56 oczek. Trzecie Atletico Madryt ma 51 punktów.

Lewandowski, od kiedy przeniósł się w ubiegłym roku do Barcelony z Bayernu Monachium, wystąpił w "El Clasico" po raz piąty (wliczając to towarzyskie w Las Vegas w lipcu 2022 roku). Zdobył w nich jedną bramkę. Oba zespoły spotkają się ponownie 5 kwietnia w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Hiszpanii. W pierwszym spotkaniu na Santiago Bernabeu "Barca" wygrała 1:0.

