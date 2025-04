Kumpel Wojciecha Szczęsnego ujawnia. FC Barcelona przygotowała palarnię dla Polaka?

Przenosiny Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony już są gotową historią na film, mimo to niemal każdy dzień wnosi do niej coś nowego. O sportowym aspekcie najlepiej świadczy fakt, że Hansi Flick w styczniu na dobre postawił na Polaka, który na początku przegrywał rywalizację z Inakim Peną. Teraz w 21 rozegranych przez Szczęsnego meczach Barca nie poniosła żadnej porażki i gra o trofea na wszystkich frontach. W historii klubu lepszą serię zanotowali tylko Cesc Fabregas (30), Paulinho (25) i legendarny Johann Cruyff (23). Wszyscy ludzie związani z Barceloną są pod wrażeniem polskiego bramkarza, który w sierpniu zakończył przecież karierę i przez miesiąc był na sportowej emeryturze. Coraz więcej wskazuje na to, że zostanie w "Dumie Katalonii" na dłużej niż tylko do czerwca, skoro dążą do tego obie strony.

Media w Hiszpanii informują, że klub szykuje dla Szczęsnego nowy kontrakt na warunkach 1+1 (na rok z opcją przedłużenia o kolejny). Miałby on obowiązywać niezależnie od powrotu Marca-Andre ter Stegena, który zapowiada chęć odzyskania miejsca w bramce jeszcze w tym sezonie. To rozgrzewa dyskusję o rywalizacji Polaka z Niemcem, ale były golkiper reprezentacji Polski podchodzi do tego z dużym spokojem i luzem. To właśnie te aspekty wymienia się jako jego największe zalety.

Najpierw Szczęsny miał kupić takim podejściem Flicka, a później kolegów. Potwierdzałyby to ostatnie słowa Erica Garcii dla klubowej telewizji "Barca One". - Szczęsny sprawia wrażenie, jakby niczym się nie przejmował, wygląda jakby nie trenował, ale trenuje. Potem widzisz go medytującego i biorącego zimne prysznice. Przychodzi i wszyscy wiemy, dokąd idzie, i to nie jest szatnia, a kiedy go potrzebujemy, wiemy już, gdzie jest. Przygotowali dla niego miejsce, w którym może się wyciszyć - powiedział Hiszpan, cytowany przez profil "BarcaInfo".

Lewandowski mówił o tym od razu po przyjściu Szczęsnego?

Najgłośniej zrobiło się jednak o ostatnich zdaniach Erica. W kontekście polskiego bramkarza zwłaszcza w Hiszpanii często porusza się temat palenia papierosów. Teraz jego kolega z szatni zdradził, że Barcelona przygotowała Szczęsnemu specjalne miejsce, a kibice od razu to podłapali i zaczęli pisać o palarni. Zresztą podobnie można było odebrać słowa Roberta Lewandowskiego, gdy w październiku na gorąco komentował pierwsze dni przyjaciela w swoim klubie podczas konferencji na zgrupowaniu reprezentacji.

- Jak przychodzi nowy piłkarz, to trzeba mu pokazać zakątki szatni, w których się dobrze czuje i w których będzie czuł, że oddycha - mówił wtedy snajper Barcelony z wymownym uśmiechem. Można więc zrozumieć reakcję fanów na cytowaną wcześniej wypowiedź Erica. A kibice na stadionie mają już nawet specjalną przyśpiewkę o Szczęsnym i jego paleniu.

