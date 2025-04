Robert Lewandowski bez litości dla Borussii! Mocno przyspieszył do setki w Barcelonie!

Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie prawdziwym talizmanem FC Barcelony. Od kiedy w styczniu na dobre wskoczył do bramki "Dumy Katalonii", ta nie przegrała jeszcze meczu. Środowe starcie z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA było już 21. spotkaniem polskiego bramkarza bez porażki! Jego pozycja w Barcelonie robi się coraz mocniejsza, a kibice przestają tęsknić za Markiem-Andre ter Stegenem, którego kontuzja umożliwiła w ogóle transfer Szczęsnego. Niemiec jest jednak coraz bliżej powrotu do gry i z każdym tygodniem narasta niepewność związana z dalszymi występami Polaka. Choć ten niespecjalnie się tym przejmuje.

Kolejny raz Szczęsny dał temu wyraz po wygranej 4:0 z Borussią. Barcelona po znakomitym występie jest już jedną nogą w półfinale LM. Polski bramkarz ma w to spory wkład, choć akurat w środę nie miał wiele pracy. W kluczowych momentach zachował wymaganą koncentrację i ostatecznie mógł cieszyć się z kolejnego czystego konta.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Po ostatnim gwizdku Szczęsny wpadł w ramiona ter Stegena! Zarejestrowały to kamery hiszpańskiej telewizji Movistar, a gest wsparcia między dwoma bramkarzami Barcelony błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Kibice znów są pod wrażeniem postawy Polaka, który po prostu cieszy się chwilą i nie zamartwia się ewentualną rywalizacją o miejsce w składzie.

- W tej chwili zaczyna z nami treningi, potem już z zespołem raczej nie jest na treningach. Wygląda dobrze, przede wszystkim jest zdrowy, a to najważniejsze. Przyszedłem tutaj, żeby Marca zastąpić i nie będę miał absolutnie żadnego problemu, jeśli Marc wróci i to miejsce w bramce po prostu sobie z powrotem weźmie - mówił zresztą Szczęsny w niedawnej rozmowie z TVP Sport po awansie do finału Pucharu Króla.

Barcelona - Borussia. Kiedy rewanż?

Barcelona ze Szczęsnym i Lewandowskim gra w tym sezonie o wszystkie trofea. Wygrała już Superpuchar Hiszpanii, a do tego jest w finale Pucharu Króla. W La Liga na osiem kolejek przed końcem prowadzi z przewagą 4 punktów nad Realem Madryt. Z kolei w Lidze Mistrzów jest już jedną nogą w półfinale. Zaliczkę 4:0 z własnego boiska będzie musiała utrzymać w rewanżu z Borussią. Ten odbędzie się w Dortmundzie już we wtorek, 15 kwietnia. Wcześniej Barca zagra ligowy mecz z Leganes w sobotę.

