Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2022/23 La Liga, FC Barcelona sięgnie po tytuł mistrza Hiszpanii, bowiem jej przewaga nad drugim Realem wynosi aż 12 punktów. Na deser piłkarze ekipy z Camp Nou mogli sięgnąć jeszcze po Puchar Króla, aby całkowicie zdominować krajowe podwórko po wygraniu niedawnego Superpucharu. Tak się jednak nie stanie, bowiem w rewanżowym meczu półfinałowym, Real zdemolował Barcelonę i wygrał 4:0. Po takim spotkaniu w drużynie ze stolicy Katalonii nie zabrakło piłkarzy, którym by się nie oberwało. Mocne słowa pojawiły się również pod adresem Roberta Lewandowskiego.

Bezlitosne słowa pod adresem Roberta Lewandowskiego! Poszli po bandzie pisząc o Polaku

Tragiczny wręcz wynik dla Barcelony sprawił, że hiszpańskie media nie zostawiły suchej nitki na podopiecznych trenera Xaviego, jednak jedne z najbardziej przykrych słów padły pod adresem kapitana reprezentacji Polski. Dziennikarze nie mieli litości wysuwając osąd, że Robert Lewandowski nie zalicza się już do grona najlepszych zawodników na świecie, których możemy oglądać w innych zespołach.

Aż włos jeży się na głowie po tym, jak potraktowali Roberta Lewandowskiego! Bez żadnej litości uderzyli z całą mocą

- Lewandowski nie jada już przy tym samym stole co Haaland i Mbappe - napisali dziennikarze katalońskiego "Sportu". Ich zdaniem światowa czołówka zaczyna brutalnie odjeżdżać kapitanowi reprezentacji Polski, a liczby zawodnika Barcelony są daleko w tyle od tych, jakie wykręcają chociażby gwiazdor Manchesteru City Erling Haaland, czy jeden z najważniejszych piłkarzy w kadrze PSG, Kylian Mbappe. Kibicom Roberta Lewandowskiego pozostaje mieć nadzieję, że Polak pokaże jeszcze na co go stać w kolejnych meczach.