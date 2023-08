Barcelona - Cadiz TV na żywo transmisja. Barcelona - Cadiz 20.08 GDZIE OGLĄDAĆ stream online? Barcelona - Cadiz NA KTÓRYM KANALE w TV Barcelona - Cadiz?

Wielki strach o Annę Lewandowską. To stało się nagle. Powstają spiskowe teorie. Dawno nie miało to miejsca

Co się dzieje?

Cała prawda o Annie Lewandowskiej wyszła na jaw. Pojawił się jasny komunikat. To wiele wyjaśnia

Cała prawda o transferze Lewandowskiego do Barcelony ujrzała światło dzienne. Hiszpanie rozliczają polskiego napastnika

Barcelona - Cadiz TV TRANSMISJA na żywo 20.08 Barcelona - Cadiz gdzie oglądać?

Fani Barcelony na pewno nie tak wyobrażali sobie pierwszy mecz w sezonie ich ukochanej drużyny. Choć Blaugrana w ostatnich latach ma problemy z wygrywanie z Getafe na wyjazdach, spodziewano się, że tym razem będzie inaczej. Ale nie było. Zespół spod Madrytu ponownie sprawił rywalowi poważne kłopoty, a sam mecz nie mógł się podobać, o co dbali przede wszystkim piłkarze gospodarzy. Getafe grało bowiem nieczysto, bardzo często piłkarze faulowali rywali i atmosfera na placu gry była gorąca. Konsekwencją tego były dwie czerwone kartki w spotkaniu. Ostatecznie Barcelona z Getafe wywiozła zaledwie punkt, co trzeba uznać za dużą niespodziankę. Drugą szansą na zdobycie kompletu "oczek" będzie niedzielna rywalizacja w stolicy Katalonii.

Barcelona - Cadiz stream online w internecie. Barcelona - Cadiz na którym kanale?

Barcelona na stadionie olimpijskim, który jest tymczasowym domem Blaugrany, zmierzy się z Cadiz. Zespół ten również potrafił w przeszłości sprawić problemy Dumie Katalonii, ale dwa ostatnie mecze to pewne zwycięstwa ekipy Xaviego. - Naszą intencją będzie atakowanie, tworzenie przestrzeni w środku pola, generowanie przewagi liczebnej, gra jeden na jeden, szeroko ustawieni skrzydłowi wbiegający w przestrzeń. W zasadzie będziemy dążyli do tego, co zawsze. Cadiz potrafi dobrze bronić i kontrować. Będą starali się wykorzystać każdą okazję - powiedział szkoleniowiec Blaugrany.

Mecz FC Barcelona - Cadiz odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Canal+Sport 2 oraz w płatnej aplikacji Canal+Online. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:30. Relacja z meczy Barcelona - Cadiz na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!