Barcelona – Getafe relacja NA ŻYWO LaLiga Barcelona – Getafe dzisiaj 24.02 WYNIK LIVE Barcelona – Getafe NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

FC Barcelona w lutym nie przegrała jeszcze meczu w lidze, choć remis z Granadą, czyli jednym z dwóch najgorszych drużyn w lidze, to na pewno bolesna strata punktów. Teraz przed „Dumą Katalonii” mecz z Getafe – ligowym średniakiem, który potrafił jednak zatrzymać podopiecznych Xaviego w pierwszym meczu tego sezonu i który w ostatnim czasie radzi sobie całkiem nieźle, nie przegrywając żadnego z czterech poprzednich spotkań.

Oczy fanów z Polski z pewnością zwrócone będą na Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony zaczyna odbudowywać swoją formę i w ostatnich czterech meczach zdobył pięć goli, w tym trzy razy z rzędu trafiał do siatki rywali właśnie w rozgrywkach ligowych. Mecz z Getafe będzie świetną okazją do podtrzymania strzeleckiej serii i tylko umocnieniu swojej pozycji w zespole. Barcelona wciąż ma też nadzieję, że zdoła wyprzedzić przynajmniej Gironą (traci do neij 2 punkty) i marzy o dogonieniu Realu, ale tu już będzie dużo trudniej – „Królewscy” prowadzą z przewagą 8 punktów nad „Dumą Katalonii”.