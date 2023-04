Barcelona pozbędzie się Lewandowskiego? Sensacyjny scenariusz mediów! Wszystko ma zależeć od jednego czynnika

Robert Lewandowski już latem będzie bliski zmiany barw klubowych? Jak donosi "AS", Blaugrana może podjąć dość zaskakującą decyzję względem swojego najlepszego strzelca i ledwie po roku gry, sprzedać Polaka. Ten scenariusz, nakreślony przez dziennikarzy jest wyjątkowo sensacyjny. Zdaniem przedstawicieli tamtejszej prasy, wszystko może zależeć od jednego czynnika.

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Sensacyjny scenariusz mediów

Zdaniem "AS", Polak nie spełnił w pełni oczekiwań swojego pracodawcy i nie radzi sobie w spotkaniach o najwyższą stawkę, przeciwko renomowanym rywalom.

- W Barcelonie jest od kilku miesięcy, ale bezdyskusyjne jest, że Lewandowski nie dał klubowi skoku jakościowego, którego oczekiwano w wielkich meczach. Zamknął sezon z zaledwie jedną bramką w mało znaczących zawodach, czyli Superpucharze (...) Przybył do klubu, by wypełnić, na tyle, na ile potrafi, ogromną pustkę pozostawioną przez Messiego. Jego początek w lidze był spektakularny, ale potem przygasł. Liczby pokazują, że nie był tak decydujący, jak się mogło wydawać. Tylko trzy z jego goli (Mallorca, Valencia, Betis) dały Barcelonie punktu. Reszta goli dokładała się do wyniku - piszą dziennikarze hiszpańskiej prasy.

Powodem, dla którego Barcelona może zrezygnować z usług Lewandowskiego może być jednak powrót Leo Messiego do klubu, który zdaje się być coraz to bardziej prawdopodobny.

- Mając bliskie relacje z jego agentem Pini Zahavim, Joan Laporta będzie musiał zdecydować, co zrobić z Lewandowskim, zwłaszcza jeśli pójdzie po Messiego. Jeśli posiadanie 35-letniego napastnika może być określane jako dyskusyjne, to dwóch byłoby za dużo, o czym mówi członek klubowych gabinetów. I nie chodzi tutaj o pensję. Kierownictwo musi zastanowić się nad realnym wpływem Lewandowskiego na drużynę, a przede wszystkim nad tym, czy może zachować ciągłość - piszą dziennikarze "AS", cytowani przez "sport.pl".