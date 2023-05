Barcelona przypieczętuje tytuł w derbach? Robert Lewandowski i spółka o krok od wielkiego sukcesu

Zaskakujący komunikat Barcelony! Gwiazdor pożegnał się z kibicami, to już koniec. Sergio Busquets odchodzi z Camp Nou

to już koniec

Kursy TOTALbet: Espanyol – FC Barcelona

Choć na Camp Nou obecny sezon można oceniać ambiwalentnie, nie ma wątpliwości, że akurat w rozgrywkach ligowych FC Barcelona spisała się na medal. I to na złoty medal, którego potwierdzenie wydaje się kwestią czasu. Blaugrana w 33 dotychczasowych spotkaniach La Liga zdobyła aż 82 punkty, zaledwie trzykrotnie schodząc w tym czasie z murawy pokonaną. Na ogromne uznanie zasługuje także fakt, że strzegący jej bramki Marc-Andre ter Stegen jedynie 11 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Pod tym względem nie może się z nim równać absolutnie nikt spośród wszystkich klubów pięciu najmocniejszych lig w Europie. Nieporadność dwóch madryckich klubów sprawiła ponadto, że Robert Lewandowski i jego koledzy upragniony tytuł mistrzowski mogą zapewnić sobie już na cztery kolejki przed zakończeniem zmagań. Taki scenariusz zrealizować może się na dwa sposoby. Po pierwsze – jeśli drugie w stawce Atletico nie uda się pokonać na wyjeździe zamykającego tabelę i zdegradowanego do Segunda Division Elche. Trzeba jednak przyznać, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Zdecydowanie bardziej realny jest drugi rozwój wypadków, w którym podopieczni Xaviego pieczętują mistrzostwo Hiszpanii dzięki zwycięstwu w wyjazdowym, derbowym pojedynku z Espanyolem. Podobnie uważają również bukmacherzy z TOTALbet, którzy wieszczą stosunkowo łatwą wygraną lidera.

Mimo wszystko Espanyol może jednak nie być „łatwym kąskiem” dla FC Barcelony. Oprócz tego, że mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, gospodarze niedzielnego spotkania mają przysłowiowy nóż na gardle. Ich sytuacja w ligowej tabeli jest bowiem bardzo trudna, a widmo spadku z ligi coraz mocniej zagląda w oczy. Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu Papużki mają w dorobku 31 punktów, tracąc do bezpiecznej strefy trzy „oczka”. Patrząc jednak na obecną dyspozycję drużyny, trudno o jakikolwiek optymizm. Dość powiedzieć, że klub z Estadi Cornella – El Prat wygrał zaledwie jedno z dziesięciu ostatnich meczów ligowych, w okresie od początku marca zdobywając zaledwie cztery punkty. Historia najnowsza meczów derbowych na stadionie Espanyolu pokazuje jednak, że zdobywanie punktów przeciwko Barcelonie jest możliwe. Blanquiazules z pięciu ostatnich spotkań z tym rywalem przed własną publicznością przegrali bowiem zaledwie raz, jednokrotnie przy tym wygrywając i trzy razy dzieląc się punktami. Naturalnie remis w najbliższą niedzielę nie byłby wynikiem wymarzonym, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, każde „oczko” może okazać się na wagę złota. W opinii ekspertów z TOTALbet nic takiego nie będzie jednak miało miejsca. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płaci bowiem 5.10 zł, w przypadku wygranej lidera jest to natomiast 1.68 zł. A takie rozstrzygnięcie oznaczałoby, że Espanyol nie tylko jeszcze mocniej skomplikuje sobie sytuację. Lokalny rywal będzie mógł bowiem świętować mistrzostwo Hiszpanii na jego terenie…

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Espanyol – 5.10 remis – 4.20 Barcelona – 1.68

Podwójna szansa:

1/X – 2.11 1/2 – 1.24 X/2 – 1.19

Espanyol strzeli gola:

tak – 1.52 nie – 2.44

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.14 nie – 5.20

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.78

Joselu (Espanyol) – 3.07

Raphinha (Barcelona) – 3.15

Ousmane Dembele (Barcelona) – 3.32

Lamine Yamal (Barcelona) – 3.60

Ansu Fati (Barcelona) – 3.70

Podane kursy mogą ulec zmianie.

