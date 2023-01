Barcelona - Real Sociedad TV GDZIE OGLĄDAĆ? Barcelona - Real Sociedad NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA? Barcelona - Real Sociedad 25.01 STREAM ONLINE LIVE. Barcelona - Real Sociedad DZISIAJ NA ŻYWO w TELEWIZJI

To on zostanie nowym trenerem Roberta Lewandowskiego?! Wielkie nazwisko w grze!

FC Barcelona ma już jeden puchar w tym sezonie, ale aspiracje Dumy Katalonii są zdecydowanie większe. Trenerzy i piłkarze celują w zwycięstwo w każdych rozgrywkach, w których biorą udział. Nie inaczej jest w przypadku Pucharu Króla. Kolejnym rywalem podopiecznych Xaviego w tych zmaganiach będzie Real Sociedad. Barcelona pokonała wcześniej Ceutę i nie bez problemów ograła CF Intercity. Niewiele brakowało, aby zespół z niższej ligi sprawił ogromną sensację, ale Blaugrana ostatecznie się uratował i obecnie jest już w ćwierćfinale. - To kluczowy, decydujący mecz. To pojedynczy mecz ćwierćfinałowy Pucharu Króla. Gramy przed naszą publicznością i bardzo jej potrzebujemy. Myślę, że to będzie partidazo. Jesteśmy w dobrej formie mimo ostatniego meczu z Getafe. Real Sociedad to bardzo dobry zespół zarówno w ataku, jak i w obronie - powiedział Xavi na konferencji prasowej.

On the hunt for the Copa Del Rey 🏆 pic.twitter.com/0M3MoGujq1— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2023

Real Sociedad będzie najtrudniejszym z dotychczasowych rywali Barcelony w Pucharze Króla. Zespół z San Sebastian notuje znakomitą serię w lidze hiszpańskiej. Ostatni mecz ligowy przegrali 30 października. Od tamtego czasu są niepokonani i awansowali na trzecie miejsce w tabeli i stanęli przed szansą na wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów. Barcelonę czeka więc bardzo trudne zadanie.

Mecz FC Barcelona - Real Sociedad odbędzie się w środę 25 stycznia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport, a w internecie na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00.