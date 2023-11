Brutalnie podsumowali Lewandowskiego. Nazwali go tak, że aż nam skóra ścierpła. Coraz większa krytyka Polaka

Hiszpanie tłumaczą to, co zrobił Lewandowski wobec Xaviego. Znaleźli powód zachowania Polaka

Robert Lewandowski w sezon wszedł całkiem nieźle. Od meczu drugiej kolejki do rywalizacji w szóstej serii gier miał udział przy bramkach FC Barcelona, albo sam wpisywał się na listę strzelców. W sumie uzbierał pięć trafień i trzy asysty, a po golu i ostatnim podaniu dołożył w meczu Ligi Mistrzów. Na tym dorobek Lewandowskiego w tym sezonie się jednak skończył. Od 26 września Polak nie uczestniczył przy bramkach Dumy Katalonii.

Ostro podsumowali Lewandowskiego

W sumie daje to pięć meczów bez bramki reprezentanta Polski. Warto pamiętać, że Lewandowski przez kilka tygodni musiał pauzować ze względu na kontuzję, ale nie zmienia to faktu, że jego dorobek jest nie do końca zadowalający. Zauważają to również hiszpańscy dziennikarze, którzy określili zawodnika "kosztownym problemem". - Polski napastnik w pierwszej połowie nie oddał ani jednego celnego strzału, a jedynie wykonał cztery podania. Barca nie wiedziała, jak aktywować Lewandowskiego. Nie zapewnił Blaugranie tlenu - czytamy w "El Confidencial".

Nie zapomniano o tym, że Lewandowski ma jeden z najwyższych kontraktów w zespole, a jego gra nie napawa optymizmem. Padły słowa o zmierzchu Polaka. - Barca pozyskała Polaka, by ten był wyróżniającym zawodnikiem w ataku. Dzięki niemu Barcelona zdobyła mistrzostwo kraju, ale zmierzch Lewandowskiego wydaje się coraz bliższy - napisano.