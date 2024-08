i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Wielkie strzelanie Lewego

Cóż za remontada Barcelony! No i te wspaniałe wieści o Lewandowskim, ręce same składają się do oklasków

Jedenaście milionów dolarów – przynajmniej tyle „zaksięgowała” Barcelona za udział w Soccer Champions Tour 2024, czyli w tournée po Stanach Zjednoczonych. Katalończycy spędzili za oceanem dziesięć dni, zyskali całe mnóstwo nowych zwolenników, a dotychczasowym – przypomnieli o konieczności nabycia nowych koszulek i innych klubowych pamiątek. No i grali też w piłkę – z całkiem niezłymi rezultatami, choć rywali mieli wielkich.