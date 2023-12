Fatalne, co stało się z Robertem Lewandowskim. Wszystko widać jak na dłoni. Nie ma żadnych złudzeń

Trener Lewandowskiego nie wytrzymał po meczu! Wyszło na jaw, co działo się w szatni, piłkarze zjechani od góry do dołu

Robert Lewandowski w poprzednich sezonach był zawodnikiem, którego obrońcy nie potrafili zatrzymać. Informacji o kolejnych bramkach napastnika było mnóstwo i każdy zachwycał się statystykami wykręcanymi przez niego. Wejście do Barcelony również miał udane i nie dość, że strzelał jak na zawołanie, to w dodatku był motorem napędowym wielu akcji Blaugrany. Po mistrzostwach świata w Katarze w Lewandowski zaciął się na dobre i choć wciąż wpisuje się na lisy strzelców, robi to zdecydowanie rzadziej, a jego gra niekiedy irytuje.

Tak źle z Lewandowskim nie było od lat

Zwłaszcza w tym sezonie było zdecydowanie więcej meczów, w których Lewandowskiemu wiele rzeczy nie wychodziło niż tych, w których był za coś chwalony. Jak źle wyglądały ostatnie miesiące w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski widać po liczbach. Te są najgorsze od dziewięciu lat i momentu, gdy Lewandowski przechodził z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium.

W sumie napastnik w 2023 roku zdobył 27 bramek. To pierwszy tak słaby wynik od 2014 roku. Wcześniej było gorzej w 2011 roku, gdy Lewandowski dopiero wchodził do zespołu z Dortmundu. Od 2015 do 2022 roku zawodnik notował wyśmienite liczby i zdobywał co najmniej 42 bramki. Rekordowy był rok 2021, kiedy to aż 71 razy strzelił gola.