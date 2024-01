FC Barcelona - Osasuna na żywo transmisja Superpuchar Hiszpanii Barcelona - Osasuna za darmo gdzie oglądać FC Barcelona - Osasuna 11.01 na jakim programie oglądać?

Dojdzie do hitu?

Superpuchar Hiszpanii, który rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej od pierwszych minut przynosi sporo emocji, niekoniecznie tych pozytywnych. Podczas spotkania Atletico z Realem, fani zasiadający na trybunach nie popisali się kulturą i klasą i zaczęli buczeć i gwizdać, kiedy organizatorzy poprosili o minutę ciszy z uwagi na niedawną śmierć Franza Beckenbauera. Ostatecznie, po dogrywce do finału Superpucharu Hiszpanii awansowała ekipa "Królewskich", a dziś dowiemy się, kto będzie ich rywalem. Tego wyłoni spotkanie FC Barcelona - Osasuna. W roli faworytów w tym meczu wskazywana jest oczywiście "Blaugrana", jednak to Osasuna w ubiegłym sezonie sprawiła niemałą niespodziankę i awansowała aż do finału Pucharu Króla, gdzie uległa dopiero Realowi Madryt. W wielkim finale możemy mieć albo powtórkę z majowego meczu finałowego Pucharu Króla Real - Osasuna, albo El Clasico Real - Barcelona. Kto będzie lepszy w starciu Barcelona - Osasuna? Dowiemy się już niebawem.

Spotkanie półfinałowe Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona - Osasuna zaplanowane jest na czwartek 11 stycznia i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA z meczu Barcelona - Osasuna prowadzona będzie przez stację Eleven Sports 1. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu FC Barcelona - Osasuna poprzez stream live online, za pośrednictwem oficjalnej strony "Eleven Sports", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO ze spotkanie FC Barcelona - Osasuna prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!