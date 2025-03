Gruchnęły najnowsze wieści o Wojciechu Szczęsnym! Fabrizio Romano potwierdza, wszystko zdaje się być jasne

To co wyprawiał Wojciech Szczęsny nie mieści się w głowie! Polak ośmieszył rywali jednym ruchem

Wojciech Szczęsny na dłużej w Barcelonie? Najnowsze wieści!

Wojciech Szczęsny latem 2024 roku podjął decyzję o końcu kariery. Mało kto myślał wówczas, że kilka miesięcy później, Polak będzie numerem jeden w bramce Barcelony, która ma duże szanse nawet na... potrójną koronę! „Duma Katalonii” prowadzi w tabeli LaLiga, czeka na rewanżowy mecz półfinału Pucharu Króla z Atletico (4:4 w pierwszym meczu), a także jest już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Duży wkład w taki stan rzeczy mają polscy zawodnicy, czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. 34-letni golkiper prezentuje się wyśmienicie i z nim w składzie Barcelona jeszcze nie przegrała, a to już 17 spotkań! Trudno się dziwić, że „Blaugrana” chciałaby mieć go w swoim składzie nawet wtedy, gdy do zdrowia wróci Marc-Andre ter Stegen.

Do tej pory jednak, choć pojawiało się sporo spekulacji na ten temat, to brakowało konkretów. Wojciech Szczęsny podkreślał w rozmowie z Canal+ Sport po meczu z Benficą w Lidze Mistrzów, że to nie jest moment na to, by w ogóle rozmawiać o przedłużeniu umowy, To absolutnie nie jest czas, aby rozmawiać o przedłużeniu kontraktu. Mamy w tej chwili mecze co trzy dni. To bardzo ważne spotkania w Lidze Mistrzów, Pucharze Króla, La Liga. Na każdym froncie walczymy o zdobycie tytułu – przekazał Szczęsny, który oczywiście nie wykluczał przedłużenia kontraktu, ale najwyraźniej chciał pokazać, że najważniejsza jest dla niego walka tu i teraz o trofea.

Jak podał Fabrizio Romano, wiele wskazuje na to, że mimo to Barcelona i Wojciech Szczęsny prowadzili rozmowy na temat nowej umowy. Wiele mówiło się o tym, że może ona trwać nawet nie kolejny rok, a rok z opcją przedłużenia o następne 12 miesięcy. – Ustne porozumienie pomiędzy Wojciechem Szczesnym i Barceloną w sprawie nowego kontraktu jest już w zasadzie pewne. Pozostały tylko detale, zanim Szczęsny da zielone światło. Potem podpisze kontrakt ważny do czerwca 2026 r. Po zgodzie zarządu oraz Hansiego Flicka pełne porozumienie jest już naprawdę blisko – pisze Romano w mediach społecznościowych.