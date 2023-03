Hiszpanie przekazali złe informacje w sprawie Lewandowskiego! Koszmar powróci? Polak dostał ostrzeżenie!

Robert Lewandowski wziął do ręki telefon i zaklął siarczyście. To nagranie powinien obejrzeć każdy, ważny przekaz

Robert Lewandowski zmagał się ostatnio z kontuzją, przez co ominęły go spotkania z Realem Madryt i Valencią. Pewne jest jednak to, że Polak zagra w starciu z Athleticiem Bilbao, jednak musi on zachować dużą czujność. Okazuje się, że spotkanie poprowadzi Jesus Gil Manzano, a więc ten sam arbiter, który sędziował mecz przeciwko Osasunie Pampeluna, w którego trakcie napastnik dostał czerwoną kartkę. Hiszpańskie media już teraz ostrzegają polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski dostał ostrzeżenie od hiszpańskich mediów. Spotka się z arbitrem, który dał mu czerwoną kartkę

Czerwona kartka dla Roberta Lewandowskiego była tematem, którym nie żyła tylko polska opinia publiczna, ale też cała Hiszpania. Do historii przeszła gestykulacja Polaka, jak też jego zawieszenie wymierzone przez przedstawicieli hiszpańskiej ligi. Kataloński sport ostrzega Lewandowskiego i zaznacza, że Manzano jest arbitrem, który w ogóle nie boi się wyrzucać z gry gwiazd futbolu.

- Alarm dla Roberta Lewandowskiego. Kolejny raz Manzano! Ten sędzia w przeszłości wyrzucił już kilka gwiazd futbolu. Lewandowski nie był jedyny. Po jego decyzji boisko opuścili Leo Messi, Luis Suarez, Neymar, Gerard Pique, Gareth Bale, Joao Felix czy Nabil Fekir - napisali dziennikarze katalońskiego "Sportu".