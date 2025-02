Hiszpanie zrobili specjalne wideo z Lewandowskim i się zaczęło! Wtrącili się Polacy... To zachowanie mówi wszystko

To, co wyprawia Wojciech Szczęsny stało się hitem! Kolega próbował go uspokoić. To zachowanie mówi wszystko

Spotkanie 22. kolejki La Liga było niezwykle wymagające dla piłkarzy Barcelony. Ekipa Deportivo Alaves świetnie przygotowała się do rywalizacji, przez większość meczu neutralizując ataki Barcelony. Jedyna bramka padła w 61. minucie, kiedy to Robert Lewandowski dołożył nogę do piłki lecącej wzdłuż bramki i pokonał golkipera rywali. O ile kolejne materiały na profilach "Barcy" w mediach społecznościowych mogłyby nie dziwić, to specjalny klip ukazał się również na oficjalnym profilu ligi. Gdyby Lewandowski go zobaczył, to z pewnością by się wzruszył.

Hiszpanie zrobili specjalne wideo z Lewandowskim i się zaczęło! Film robi furorę

Na profilu "LaLiga" na TikToku pojawił się fragment, podczas którego Polak i jego koledzy z drużyny cieszą się ze zdobytej bramki. Szczególną uwagę przykuwa podkład muzyczny. "Kochamy Cię! Robert Lewandowski!" powtarzane w piosence dobitnie pokazuje, jak ogromnym szacunkiem w Hiszpanii cieszy się kapitan reprezentacji Polski. To również wywołało refleksję polskich internautów w sekcji komentarzy.

- Wszędzie doceniany tylko nie we własnym kraju... - napisała krótko jedna z użytkowniczek platformy.

- Smutne, a zarazem piękne, że w Hiszpanii doceniają naszego najlepszego piłkarza w historii i top 3 overall bardziej niż my Polacy - doszedł do podobnych wniosków jeden z mężczyzn.

- Czemu on tak nie gra w reprezentacji - zastanawiał się kolejny z internautów.

W tym sezonie, Robert Lewandowski już może pochwalić się fenomenalnymi statystykami. W samej lidze hiszpańskiej ma już 18 bramek w 21. meczach. W Lidze Mistrzów trafiał do siatki 9 razy w 8. spotkaniach, a łącznie wpisał się na listę strzelców już 30 razy, wychodząc na murawę w 31. spotkaniach.