i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

Relacja na żywo

FC Barcelona – Deportivo Alaves RELACJA NA ŻYWO. La Liga: Mecz Barcelony z Deportivo dzisiaj 2.02.2025 [WYNIK, SKŁADY]

FC Barcelona może nadrobić straty do Realu Madryt w ligowej tabeli. „Królewscy” stracili punkty w spotkaniu z Espanyolem. To okazja dla zawodników Hansiego Flicka, by zmniejszyć straty do lidera. Rywalem „Dumy Katalonii” będzie Deportivo Alaves. Na relację na żywo z niedzielnego meczu La Liga zaprasza Sport.se.pl.