i Autor: AP Photo/Altaf Qadri

pedri próbował na niego wpłynąć

To, co wyprawia Wojciech Szczęsny stało się hitem! Kolega próbował go uspokoić. To zachowanie mówi wszystko

Wojciech Szczęsny po raz kolejny okazał się talizmanem Barcelony, która nadal nie przegrała meczu, kiedy polski golkiper strzegł dostępu do bramki. W spotkaniu z Deportivo Alaves, Szczęsny zachował również czyste konto i kilkukrotnie miał okazję pokazać swój kunszt bramkarski. Szczególną uwagę kibiców i internautów zwróciła akcja z 70. minuty, kiedy Pedri próbował uspokoić Szczęsnego, a ten od razu wyrzucił piłkę przez pół boiska do Lamine Yamala.