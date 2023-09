Hiszpańskie media skomentowały wywiad Roberta Lewandowskiego! Tą wypowiedzią kapitan reprezentacji Polski przykuł uwagę, mocna szpilka

Lewandowski opuszczał stadion z bandażem na nodze! Co ze zdrowiem kapitana reprezentacji? Są najnowsze wieści

Co ze zdrowiem Lewego?

co na to trener?

Wszyscy długo wyczekiwali na wywiad Roberta Lewandowskiego z Mateuszem Święcickim. Kapitan reprezentacji Polski postanowił obszernie opowiedzieć o problemach, z którymi się boryka federacja. 35-latek wypowiedział się na temat swojej formy, czy postawy niektórych zawodników w kadrze. Warto zaznaczyć, że już niebawem podopieczni Fernando Santosa ponownie zagrają w eliminacjach do mistrzostw Europy, gdzie zmierzą się z Wyspami Owczymi oraz Albanią. Na wywiad napastnika zareagował PZPN, mając przed oczami przyszłe spotkania. - Kapitan drużyny narodowej ma pełne prawo do udzielania wywiadów, opowiadania o swoich odczuciach i uwagach. Nie będę tego oceniał, ani komentował. W poniedziałek zaczyna się zgrupowanie kadry i na tym się obecnie skupiamy w federacji. Dla wszystkich najważniejszy jest cel sportowy, czyli sześć punktów w dwóch meczach. Jestem przekonany, że najważniejszymi tematami podczas zgrupowania będą kwestie sportowe - podsumował przedstawiciel federacji - Tomasz Kozłowski.

Robert Lewandowski wypowiedział się na temat sędziowania! Hiszpańskie media zareagowały

Lewandowski zabrał głos także w sprawie ligi hiszpańskiej. - La Liga nie jest tak ofensywna jak była. Jest wiele zespołów, które w ogóle nie chcą grać w piłkę. To nie jest liga, która idzie w kierunku ofensywnego futbolu. I moim zdaniem też sędziowie źle interpretują wiele sytuacji. Może sędziowie chcieliby inaczej, ale może mają z góry wytyczne na co zwracać uwagę na co nie. La Liga nie chce chyba promować gry ofensywnej - zaznaczył 35-latek.

Na słowa piłkarza Barcelony zareagował hiszpański serwis "sport.es". - Polski napastnik bardzo ostro radził sobie z arbitrami mistrzostw Hiszpanii. Był bardzo krytyczny wobec sędziowania w hiszpańskiej lidze. Nie miał dobrego początku sezonu i teraz 'zbuntował się' przeciwko systemowi sędziowania - można przeczytać.