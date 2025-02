Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

FC Barcelona pogrywa z Robertem Lewandowskim! Istny kabaret. Nie do wiary, co chcą z nim zrobić

Lewandowski obok Yamala i Messiego. Te doniesienia mówią wszystko

Nie jest tajemnicą, że Robert Lewandowski jest obecnie jedną z najważniejszych postaci w drużynie FC Barcelony Hansiego Flicka, a jego coraz lepsze relacje z Raphinhą i Lamine Yamalem sprawiają, że kapitan reprezentacji Polski jest niezwykle skuteczny we wszystkich rozgrywkach, w samej tylko lidze hiszpańskiej mając już 20 trafień i prowadząc w klasyfikacji króla strzelców La Liga. W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych poświęconych Barcelonie można zauważyć, że kibice znów zakochali się w Robercie Lewandowskim i doceniają jego wysiłek w dobro drużyny pomimo tego, że ma on już 36 lat i wielu jego rówieśników nie dałoby rady grać na tak wysokim poziomie. To, jak Hiszpanie traktują obecnie Lewandowskiego idealnie obrazuje fakt, że koszulki z nazwiskiem Polaka są jednymi z najczęściej kupowanych w obecnym sezonie.

Lamine Yamal nie mógł dłużej milczeć o Lewandowskim! Dosadnie o Polaku, te słowa mówią wszystko

Jak grom z jasnego nieba gruchnęły wieści o Lewandowskim! We wszystko zamieszany Leo Messi. Nie ma mowy o pomyłce

Dziennikarz "AS-a", Javi Miguel postanowił sprawdzić, czyje trykoty najchętniej kupowane są w oficjalnym sklepie katalońskiego klubu i okazuje się, że nazwisko kapitana reprezentacji Polski znajduje się na drugim miejscu w stawce. Prym w obecnym sezonie wiedzie - co nie jest szczególną niespodzianką - Lamine Yamal. 17-letni Hiszpan jest prawdziwą gwiazdą klubu i wielu kibiców ma nadzieję, że będzie on dosłownie drugim Leo Messim, związanym z klubem przez niemalże całą swoją karierę.

Co ciekawe, nazwisko Argentyńczyka również pojawiło się w zestawieniu, tuż za Robertem Lewandowskim. Jest to o tyle zaskakujące, że Leo Messi obecnie kontynuuje swoją karierę w Interze Miami i to właśnie w takich trykotach z nazwiskiem Argentyńczyka można spotkać coraz większą liczbę kibiców. Messi opuścił Barcelonę prawie 4 lata temu - latem 2021. Pomimo tego, wciąż jest on tak ważną postacią w historii klubu, że koszulki z jego nazwiskiem sprzedają się w ilościach hurtowych.