Kibice zapłacą astronomiczną kwotę, żeby zobaczyć Lewandowskiego. Nie wszystkich będzie na to stać, całkowity kosmos

Sezon 2022/2023 powoli dobiega końca, większość lig kończy rozgrywki, a co za tym idzie kibice poznają krajowych mistrzów. Robert Lewandowski po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium przeszedł do Barcelony. Dla kapitana reprezentacji Polski jest to bardzo udany sezon, ponieważ pomimo tego że "Duma Katalonii" nie wywalczyła wiele w europejskich pucharach to z ogromną przewagą zdobyła mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Xaviego po meczu z Realem Sociedad odebrali puchar za tytuł mistrzowski, a trofeum wzniósł, nie kto inny jak Sergio Busquets. Po sezonie i zasłużonym odpoczynku na Barcelonę czeka przygotowanie do kolejnego roku zmagań, które odbędą się w USA.

Ogromne kwoty za mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego! Kolosalne pieniądze za wejście na El Clasico

Po sezonie w lidze hiszpańskiej, piłkarze Barcelony będą mieli chwile odpoczynku, a później wybiorą się na przygotowania do kolejnego roku, które odbędą się w USA. Głównym smaczkiem dla kibiców na pewno będzie potyczka "Blaugrany" z Realem Madryt. AT&T Stadium w Arlington może pomieścić 80 tysięcy kibiców, jednak aby zobaczyć główne gwiazdy Barcelony oraz "Królewskich" będzie trzeba zapłacić kolosalne pieniądze. Najtańsze wejściówki można nabyć po 205 dolarów (nieco ponad 850 zł), jeśli chodzi o najdroższe bilety będą w granicach 1344 dolarów (blisko 5600 zł). Oprócz tego w sprzedaży są specjalne bilety na miejsca położone blisko boiska. Ich ceny rozpoczynają znajdują się w widełkach od 2,5 tys. dolarów do 3,1 tys. dolarów (czyli od 10,4 do 12,9 tys. zł).