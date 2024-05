i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Robert Lewandowski

dojdzie do mocnego transferu?

Lewandowski może odejść z Barcelony. Gigant wciąż nie odpuszcza walki o polskiego napastnika!

Jacek Ogiński 13:35

Robert Lewandowski sam zapewnia, że chce w przyszłym sezonie reprezentować barwy Barcelony. Klub myśli już powoli jednak o zastępstwie dla niego, bo obecnie żaden z zawodników występujących w Barcelonie nie potrafi dać tyle, co polski snajper. Pojawiają się jednak plotki o tym, że Polak może być kuszony przez inne kluby i niewykluczone, że ewentualny transfer klasowego napastnika do „Dumy Katalonii” ułatwił by sprawę odejścia Lewandowskiego.