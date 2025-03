i Autor: AP Robert Lewandowski z piłkarzami Barcelony

Trafienie Lewego

Lewandowski z kolejnym golem dla Barcelony. Tak Polak podwyższył na 4:0 z Realem Sociedad [WIDEO]

To musiało się tak skończyć: piłkarze FC Barcelona przeważali w meczu ligowym z Realem Sociedad San Sebastian od początku. Bramki zaczęły padać szybko, a w końcu swoją zaliczył także polski supersnajper Robert Lewandowski. Oto jakLewy zdobył tego gola. Łącznie to już 34 trafienia Polaka we wszystkich rozgrywkach.