Mallorca - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Mallorca:

Barcelona:

Sonda Czy Robert Lewandowski nadal powinien być kapitanem reprezentacji? Tak Nie

Na żywo Mallorca - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu 7. kolejki LaLiga Mallorca - FC Barcelona! Początek spotkania o godzinie 21:30. Zapraszamy!

Odśwież relację

Mallorca - Barcelona RELACJA NA ŻYWO Mallorca - Barcelona live online relacja Mallorca - Barcelona na żywo dzisiaj 26.09.2023 Mallorca - Barcelona WYNIK na żywo, SKŁADY

Ostatni mecz Barcelony z Celtą Vigo bez dwóch zdań zaliczać się będzie do grona najbardziej szalonych spotkań tego sezonu LaLiga. Na dziesięć minut przed końcem spotkania Barcelona przegrywająca 0:2 wzięła się ostro do roboty i ostatecznie wygrała 3:2. Dzięki wygranej Atletico z Realem w derbach Madrytu, ekipa Roberta Lewandowskiego rozsiadła się na fotelu lidera ligi hiszpańskiej. Na start 7. kolejki drużyna ze stolicy Katalonii będzie chciała zrobić wszystko, aby zachować swoją pozycję i w spotkaniu Mallorca - Barcelona to ekipa Lewandowskiego jest oczywiście faworytem. Tym bardziej, że drużyna z Majorki w tym sezonie wygrała zaledwie jedno spotkanie, 0:1 z Celtą Vigo. Do tego dorzuciła dwa remisy i aż trzy porażki, ostatnią z nich 5:3 z Gironą. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Mallorca - FC Barcelona. Początek o godzinie 21:30.