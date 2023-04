Najpierw klęska na boisku, potem szydera w mediach. Trudne chwile Roberta Lewandowskiego

W taki sposób Anna Lewandowska przyjechała na Barcelona - Real! To nie była luksusowa fura, wybrała nietypowy transport

Wszystko, by dopingować męża

Hat trickiem w tym spotkaniu popisał się Karim Benzema, usuwając zupełnie w cień Roberta Lewandowskiego. Litości dla Katalończyków – a zwłaszcza dla kapitana reprezentacji Polski – nie miały nawet media zazwyczaj sympatyzujące z nimi. Barceloński „Sport” dał mu jedną z najniższych not w zespole („czwórkę”). „Skończył w rozpaczy, jak jego koledzy” - napisali dziennikarze.

„Mundo Deportivo” co prawda odnotowało próby pokonania Thibauta Courtoisa, podejmowane przez „Lewego” jeszcze przy stanie 0:0, ale też zrecenzowało jego starania sugestywnym zdaniem: „Podejmował złe wybory”. I przekornie – by nie rzec: szyderczo – nawiązało z kolei do niedawnej premiery filmowego dokumentu o jego karierze. „Nieznany - jak tytuł filmu o nim” - napisali komentatorzy tego dziennika.

W obronę polskiego napastnika zaangażował się natomiast trener Katalończyków. - Nie będziemy teraz wszystkiego wywracać i zmieniać ustawienia. Lewandowski ma w tym sezonie najwięcej goli w drużynie – powiedział Xavi.

🤕Tras el KO en Europa League a Semana Santa del pasado año, el Madrid firma una contundente victoria en el Camp Nou✍️ @xavierbosch https://t.co/ciml7AuNKF— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 6, 2023