i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Wielki pościg

Ogromna szansa przed Robertem Lewandowskim! Napastnik może powtórzyć sukces sprzed roku, znakomita okazja

RoSz 12:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski wrócił do swojej strzeleckiej formy. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich czterech meczach wpisywał się na listę strzelców. 35-latek został bohaterem meczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ponieważ dzięki jego bramce "Blaugrana" zremisowała z Napoli i nadal ma szansę na awans do kolejnej rundy. Lewandowski w lidze hiszpańskiej ma szansę powtórzyć sukces sprzed roku i sięgnąć po koronę króla strzelców.