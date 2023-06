Ojciec Leo Messiego powiedział to wprost! Argentyńczyk lada moment wróci do Barcy? Wszystko niemal gotowe

Złapaliśmy się za głowy, gdy dowiedzieliśmy się, co nawyprawiał Lewandowski. Nikt nie był w stanie go zatrzymać. Nieprawdopodobne

Leo Messi pożegnał się już z PSG. Po dwóch latach spędzonych w stolicy Francji postanowił nie przedłużać swojego kontraktu, który wygasa 30 czerwca 2023 roku. Latem będzie mógł przenieść się więc do każdego zespołu, jaki będzie stać na jego pensję. Barcelona jednak nie mogła ot tak zakontraktować ponownie Argentyńczyka, nawet jeśli ten nie wymagałby kosmicznej pensji – najpierw musiała uzyskać akceptację ze strony ligi hiszpańskiej, że może kontraktować nowych zawodników. Kataloński „Sport” w poniedziałek poinformował, że mistrzowie Hiszpanii otrzymali już „zielone światło” od władz LaLigi. Powrót Messiego zdaje się coraz bliższy, tym bardziej po tym, jak ojciec i jednocześnie agent Argentyńczyka, Jorge Messi, spotkał się z Laportą i w rozmowie z mediami przyznał, że oboje chcą powrotu do Barcelony.

Jorge Messi nie zostawił miejsca na domysły

Jorge Messi spotkał się w poniedziałkowe popołudnie spotkał się z Joanem Laportą, prezydentem Barcelony, w jego domu. Choć nie ma pewności o czym rozmawiali, to trudno wyobrazić sobie, by nie było to związane z ofertą kontraktu dla Leo Messiego. Po opuszczeniu domu Laporty dziennikarze szybko otoczyli Messiego seniora i zadali mu pytanie o syna.

Argentyńczyk nie pozostawił wątpliwości co do planów syna. – Leo chce wrócić i ja też chciałbym, żeby wrócił do Barcy. Wierzymy, że może do tego dojść – powiedział Jorge Messi. Wiele wskazuje więc na to, że jesteśmy już bardzo blisko wielkiego powrotu Messiego do „Dumy Katalonii”.