Ostro podsumowano Roberta Lewandowskiego. Legenda wypomniała mu wiek. To może się Polakowi nie spodobać

Kibice, zawodnicy i działacze FC Barcelona do sezonu 2023/24 podchodzili z dużymi nadziejami. Wszak rok wcześniej udało się wrócić na zwycięskie tory i wstawić do gabloty parę trofeów. Ale kończące się rozgrywki nie będą mile wspominane przez środowisko Blaugrany. Klub zakończy zmagania bez choćby jednego triumfu i atmosfera nie jest najlepsza. W piątek okazało się, że Xavi jednak nie poprowadzi zespołu w kolejnym sezonie, co jedynie dostarcza kolejnych znaków zapytania wokół Barcy. Nieustannie mówi się również o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego.

Sam zawodnik zdecydowanie podkreśla, że nie zamierza się nigdzie wybierać i swoją przyszłość wiążę z Dumą Katalonii. Nie brakuje jednak głosów, że kapitan reprezentacji Polski będzie "wypychany" z klubu m.in. ze względu na wysokość kontraktu. Sprzedaż piłkarza sugeruje również legenda futbolu, Rivaldo. Brazylijczyk co prawda chwali Lewandowskiego, ale zwraca uwagę na jego wiek, który jak na zawodnika jest już zaawansowany.

- Lewandowski to świetny napastnik, ale jest już stary. A to ważny czynnik. W moich czasach, gdy przekraczałeś trzydziestkę, klub już zaczynał rozważać możliwość sprzedania ciebie - zwrócił uwagę Rivaldo, cytowany przez sport.es. - Dzisiaj kluby pozyskują nawet starszych piłkarzy, mających 36 czy 37 lat. Ale Lewandowski jest w klubie już od dwóch sezonów, a kibice chcą zespołu, który będzie silniejszy niż w ciągu tych sezonów - podsumował były reprezentant Brazylii.