Oszuści perfidnie wykorzystali Roberta Lewandowskiego. Szokujące nagranie trafiło do sieci, wielka przestroga dla każdego

Wielka kontrowersja wokół El Clasico. Listkiewicz: w Polsce VAR by to wychwycił

Xavi dał to jasno do zrozumienia Lewandowskiemu? Jan Tomaszewski nie ma wątpliwości, mocna teoria

Jerzy Dudek o El Clasico, lwim pazurze Realu, postawie weteranów i krytyce wobec Roberta Lewandowskiego. To z tym Barcelona ma problem? [ROZMOWA SE]

Perfidne wykorzystanie wizerunku Lewandowskiego

Robert Lewandowski przez lata kariery na najwyższym poziomie zapracował sobie na rozpoznawalność niemal na całym świecie. Polski piłkarz niektórymi swoimi osiągnięciami przebija wielkie legendy futbolu, więc trudno się dziwić, że sam taką się staje i jego twarz kojarzona jest przez miliony ludzi na świecie. Niestety, ta popularność sprawiła, że wielu oszustów chce na niej skorzystać, naciągając niczego nieświadome ofiary. W przeszłości pojawiały się fałszywe artykuły na temat rzekomych sukcesów finansowych Lewandowskiego w krótkim czasie, po kliknięciu w które można było zainfekować swój komputer lub telefon złośliwym oprogramowaniem mogącym np. ukraść nasze dane. Teraz oszuści poszli jednak o krok dalej.

Co powinien zrobić Robert Lewandowski? Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poważne ostrzeżenie przed fałszywymi nagraniami z udziałem Lewandowskiego

O sprawie informuje Zespół Reagowania Na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego i ostrzega użytkowników sieci przed fałszywymi nagraniami właśnie z udziałem Roberta Lewandowskiego. Technologia „deepfake”, która pozwala podłożyć twarz i głos konkretnej osoby pod dowolne nagranie, rozwija się cały czas i jest wykorzystywana właśnie przez oszustów, którzy chcą w ten sposób uwiarygodnić swój przekaz. Zespół wskazuje, jak chronić się przed takimi fałszerstwami. – Uważaj na reklamy fałszywych inwestycji! Cyberprzestępcy wykorzystując technikę „deepfake” zamieszczają nagrania wideo, w których podszywają się pod znanych sportowców i w ten sposób próbują okradać użytkowników. Nie wierz w oferty ogromnych zysków w krótkim czasie i nie daj się okraść! – podkreślono w komunikacie.

Jako przykład pokazano nagranie, na którym wykorzystano wizerunek Roberta Lewandowskiego właśnie do takiego oszustwa. Oczywiście, głos i ruchy napastnika na tym nagraniu nie są do końca naturalne i wprawny użytkownik szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. Ale z sieci korzystają także osoby starsze, dla których odróżnienie prawdziwego nagrania od fałszu może być trudne, a do tego, jak wspomnieliśmy, technologia wciąż jest udoskonalana, więc trzeba mieć się na baczności.

🚨Uważaj na reklamy fałszywych inwestycji! Cyberprzestępcy wykorzystując technikę „deepfake” zamieszczają nagrania wideo, w których podszywają się pod znanych sportowców i w ten sposób próbują okradać użytkowników. Nie wierz w oferty ogromnych zysków w krótkim czasie i nie daj… pic.twitter.com/voS5h5oCff— CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) April 23, 2024