Pali się grunt pod nogami Roberta Lewandowskiego! Sytuacja kapitana reprezentacji Polski jest coraz gorsza, decydujący czas

Robert Lewandowski po przyjściu do Barcelony przyzwyczaił kibiców, że strzela na zawołanie. Kapitan reprezentacji Polski w sezonie 2022/2023 oprócz zdobycia mistrzostwa Hiszpanii z "Dumą Katalonii", został królem strzelców z dość sporą przewagą nad drugim Karimem Benzemą. W aktualnych rozgrywkach 35-latek ma swoje szansę w polu karnym rywali, jednak brak skuteczności jest dość rażąco, eksperci nie mają litości w tej sprawie. Kilka dni temu mówiło się o tym, że władze klubu też tracą cierpliwość i niewykluczony jest transfer Polaka nawet w zimowym oknie transferowym.

Ciężka sytuacja Roberta Lewandowskiego! Te słowa są bezlitosne

Dziennikarz portalu fcbarcelonanoticias.com - Eduardo Martin Santos, jasno wypowiedział się w sprawie aktualnej sytuacji Lewandowskiego. - Lewandowski próbował od pierwszej minuty i kilkakrotnie strzelał na bramkę Mamardashvilego, ale bramkarz był górą i były napastnik Bayernu się cofnął. Pomimo pewnej poprawy, zawodnik z numerem "9" nadal był niezdarny w kontrolowaniu piłki oraz powolny w pobliżu lub wewnątrz pola karnego. To dla niego typowe w tej kampanii, dlatego jego przypadek jest już alarmujący - rozpoczął.

- Mając 35 lat, Lewandowski wyszedł już na ostatnią prostą swojej kariery, a w roku 2023 jego statystyki, ale przede wszystkim gra wyraźnie się pogorszyły. Po rozpoczęciu drugiej części poprzedniej kampanii po mistrzostwach świata Polak zaczął grać gorzej, a to tylko uwydatniało się wraz z upływem kolejnych tygodni i miesięcy. W tej chwili, już prawie w 2024 roku, mało kto uważa, że "killer" może wrócić do poziomu, który prezentował rok wcześniej. Gdyby Barcelona otoczyła go lepiej i nie wywierała na nim takiej presji, jak teraz, być może dzięki cierpliwości odzyskałby swój poziom. Niestety, to wszystko jest teraz utopią i dlatego większe nadzieje klub pokłada w Vitorze Roque - zakończył Santos.