Pilne wiadomości w Barcelonie! Flick miał podjąć decyzję w sprawie Lewandowskiego i to wszystko po ogłoszeniu gwiazdy!

Niewiarygodne, co trener Barcelony wypalił o Robercie Lewandowskim! "Jest prawdziwym..."

Hiszpanom już brakuje słów na określenie Roberta Lewandowskiego. Naprawdę to wymyślili!

Lewy we wtorek znów gra

Robert Lewandowski i jego koledzy usłyszeli dziś bardzo radosną wiadomość. Jeden z najlepszych piłkarzy EURO 2024 w Niemczech i wieloletni gwiazdor RB Lipsk - Dani Olmo, został zgłoszony do rozgrywek LaLigi, mimo pierwotnych problemów przy jego rejestracji. Co w związku z tym zrobi Hansi Flick i czy postawi na napastnika reprezentacji Polski przy okazji starcia z Rayo Vallecano? Hiszpańskie media znalazły odpowiedź na to pytanie! Ze wątpliwości!

Robert Lewandowski zagra przeciwko Rayo? Flick miał podjąć decyzję!

Zgłoszenie Olmo do rozgrywek było bez wątpienia oddechem ulgi dla wielu kibiców Barcelony, tak polscy fani mogli się zastanawiać, czy Hansi Flick w związku z rejerstarcją Hiszpana postawi na Lewandowskiego w starciu z Rayo Vallecano. Okazuje się jednak, że niemiecki szkoleniowiec chce, aby mistrz Europy i Polak stanowili o sile ofensywnej klubu i już dziś będziemy mogli to zobaczyć na własne oczy, o czym informuje hiszpański "Sport". Przypomnijmy, że mecz Barcy z Rayo zaplanowany jest na 27 sierpnia 2024 roku. Relacja live na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie.

Oto przewidywany skład Barcelony na mecz z Rayo Vallecano według "Sportu"

Marc-Andre ter Stegen - Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Bernal, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski.