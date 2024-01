Pilne wieści w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego! Niepokojące nagrania poruszyły jego fanów. Jest odpowiedź

Jerzy Dudek o postawie Roberta Lewandowskiego i Barcelony. Legendarny bramkarz mówi wprost, co trapi mistrza Hiszpanii [ROZMOWA SE]

Zalaliśmy się łzami po zobaczeniu, co zrobił Robert Lewandowski! Ogromne serce kapitana reprezentacji Polski

Dla Roberta Lewandowskiego sezon 2023/2024 nie jest w tym momencie jednym z najlepszych w karierze. Wszystko za sprawą skuteczności kapitana reprezentacji Polski, która pozostawiała wiele do życzenia w minionym roku. 35-latek od początku nowego roku już trzy razy wpisywał się na listę strzelców, co jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące. "Lewy" zdobył bramki z Barbastro, Osasuną oraz w ostatnim starciu Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Fani "Blaugrany" nie byli na pewno szczęśliwi po meczu z "Królewskimi", ponieważ przegrali 4:1, a ponadto na nagraniach pomeczowych było widać, jak Lewandowski utyka, co było związane z urazem kostki.

❗️| Embora ele tenha sentido desconforto no tornozelo após o jogo contra o Real Madrid, uma lesão foi descartada para Robert Lewandowski. Ele vai treinar hoje como de costume com a equipe. 🗞️@shlugassi pic.twitter.com/MKEzOpLni4— Culés News Br (@Culernews) January 16, 2024

Dobre wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego! Fani mogą odetchnąć z ulgą

Zaraz po meczu finałowym Superpucharu Hiszpanii, wszyscy mówili, że uraz Lewandowskiego nie jest bardzo poważny, co potwierdził szef profilu "Barca Times" - Shay Lugassi. - Mimo że z Realem Madryt odczuwał dyskomfort w kostce, wykluczona została kontuzja Roberta Lewandowskiego. Dziś jak zwykle będzie trenował z zespołem - przekazał Lugassi.

Barcelona odbędzie jednostkę treningową dopiero 16 stycznia wieczorem. Jest to spowodowane powrotu z Arabii Saudyjskiej oraz poniedziałkowej gali FIFA The Best.