Poznaliśmy cenę kurtki Lewandowskiego i nas zamurowało. Ta kwota to nie żart, wszystko widać czarno na białym

Robert Lewandowski trafił dychę. Ale wielki zawód Barcelony, co się dzieje?

Lewandowski jednym wpisem w internecie może zarobić na mieszkanie. Kwoty, które ścinają z nóg. Jak to w ogóle możliwe?!

Co za wynik

Lewandowski wybrał się z rodziną w góry

Styczeń bywa dla hiszpańskich klubów bardzo wymagający, bo najlepsze zespoły grają aż na trzech frontach i nie ma kiedy złapać oddechu. Doskonale wie o tym Robert Lewandowski, który wraz z Barceloną występował w Superpucharze Hiszpanii, Pucharze Króla oraz lidze hiszpańskiej. I nie były to dla Blaugrany udane miesiące, bo drużyna pozbawiła się szans w dwóch rozgrywkach, a w La Lidze potrzeba małego cudu, żeby Barcelona obroniła mistrzostwo. Celem ekipy Xaviego wciąż pozostaje jak najlepsza gra w Lidze Mistrzów.

Cena kurtki Lewandowskiego szokuje

Nim jednak zawodnicy przystąpią do dwumeczu z Napoli w 1/8 finału Champions League, mieli nieco więcej wolnego. Lewandowski spożytkował ten czas na wyjazd w góry. Niedawno na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z rodzinnego wypadu do Andory, gdzie jego córki uczyły się jazdy na nartach. Fanom nie umknął również taki szczegół, jak kurtka, w której pokazał się kapitan reprezentacji Polski.

Tyle kosztuje kurtka Lewandowskiego. Zdziwieni?

Okazuje się, że napastnik Barcelony zdecydował się na płaszcza polskiej marki 4F, z którą ma podpisany kontrakt. Kurtka sygnowana jego nazwiskiem jest powszechnie dostępna i co może zaskakiwać, aktualnie jest raczej w przystępnej cenie, bo w promocji kosztuje 499 zł. Cena regularna to natomiast 999 zł. Ale jak na piłkarza światowej klasy, nie jest to odzież za astronomiczną kwotę.