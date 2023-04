Przełamanie Barcelony? Lider zagra w Madrycie

To ważne przesłanie do kibiców w sprawie Roberta Lewandowskiego. Ekspert przypomina: „Ma prawo być zmęczony”

Z pewnością nie tak fani Barcelony wyobrażali sobie poniedziałkowe „małe derby Katalonii”. Faworyt pomimo optycznej przewagi przez 90 minut bił bowiem głową w mur, a paradoksalnie najlepszą sytuację do zdobycia zwycięskiego gola mieli goście – Castellanos w sytuacji sam na sam z ter Stegenem nie trafił nawet w światło bramki. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co finalnie sprawiło, że Robert Lewandowski i spółka… powiększyli swoją przewagę nad Realem Madryt do 13 punktów (Królewscy dzień później ulegli u siebie Villarrealowi 2:3). Biorąc pod uwagę fakt, że do zakończenia sezonu pozostaje już tylko 10 kolejek, kwestia mistrzostwa Hiszpanii wydaje się być rozstrzygnięta. Drużyna Xaviego wciąż musi jednak najpierw zdobyć brakujące punkty, a najbliższa okazja ku temu nadarzy się już w najbliższą niedzielę. Lider La Liga uda się wówczas na przedmieścia Madrytu, aby stawić czoła ekipie Getafe. Choć fanów Blaugrany może nieco martwić fakt, że ich ulubieńcy w dwóch ostatnich meczach nie potrafili ani razu trafić do siatki rywali, wg TOTALbet ta niezbyt długa passa zostanie przerwana podczas zbliżającego się starcia. W opinii bukmachera goście ze stolicy Katalonii powinni bowiem stosunkowo łatwo sięgnąć po komplet „oczek”.

Zespół gospodarzy z pewnością nie odda jednak tego meczu bez walki. Choć w teorii podopieczni Quique Floresa zajmują w ligowej tabeli bezpieczne, piętnaste miejsce, ich przewaga nad strefą spadkową wynosi jedynie trzy punkty. Nie dziwi zatem, że każde spośród najbliższych dziesięciu spotkań jest dla nich niezwykle istotne i w każdym z nich będą szukać jakiejkolwiek, choćby minimalnej zdobyczy. W najbliższą niedzielę choćby o remis będzie jednak piekielnie trudno. Nie tylko z uwagi na fakt, że Getafe mierzyć będzie się z liderem La Liga, ale także z tego względu, że jest to rywal, który wybitnie nie „leży” ekipie z przedmieść Madrytu. Dość powiedzieć, że Azulones wygrali zaledwie jedno z dziesięciu ostatnich meczów domowych przeciwko Barcelonie. Z drugiej jednak strony Katalończycy w dwóch minionych sezonach nie potrafili wyjechać z Coliseum Alfonso Perez „z tarczą”. W sezonie 2020/2021 gospodarze zwyciężyli 1:0 po golu Jaime Maty, w kolejnych rozgrywkach padł natomiast bezbramkowy remis. Czy i tym razem Getafe zdoła poskromić wielkiego faworyta? Zdaniem TOTALbet – nie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf drużyny prowadzonej przez Floresa płaci bowiem 6.30 zł. W przypadku zwycięstwa gości z Katalonii jest to z kolei 1.60 zł.

Święta u Lewandowskich:

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Getafe – 6.30 remis – 4.10 Barcelona – 1.60

Podwójna szansa:

1/X – 2.24 1/2 – 1.25 X/2 – 1.15

Getafe strzeli gola:

tak – 1.84 nie – 1.90

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.50

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.00 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.95 powyżej 1.5 – 1.39

poniżej 2.5 – 1.67 powyżej 2.5 – 2.17

poniżej 3.5 – 1.24 powyżej 3.5 – 3.95

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.60

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

