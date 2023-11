Rayo Vallecano - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Rayo:

Barcelona:

Sonda Jak oceniasz zarobki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Zarabia zdecydowanie za dużo Dostaje za mało Kwota adekwatna do jego umiejętności

Na żywo Rayo Vallecano - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu 14. kolejki LaLiga Rayo Vallecano - FC Barcelona! Początek spotkania o godzinie 14:00, zapraszamy.

Odśwież relację

Rayo Vallecano - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Rayo - Barcelona na żywo w internecie Rayo Vallecano - FC Barcelona 25.11.2023 live online Rayo - Barcelona WYNIK na żywo

Po przerwie reprezentacyjnej piłkarze wrócili już do swoich klubów, a to oznacza kolejne emocje związane z meczami ligowymi. Robert Lewandowski, który ostatnio błysnął swoim hiszpańskim, wraz z kolegami wybrał się do Madrytu na mecz z Rayo Vallecano. "Duma Katalonii" wskazywana jest w roli faworyta, jednak ostatnie spotkania z "Los Vallecanos" pokazują, że dla Barcelony może to nie być łatwa przeprawa. Po raz ostatni ekipa ze stolicy Katalonii wygrała z Vallecano prawie trzy lata temu, w styczniu 2021 podczas meczu Copa del Rey. Od tamtej pory obie ekipy spotykały się czterokrotnie - trzy razy górą było Rayo, a raz padł bezbramkowy remis. Przed trzema tygodniami Rayo dało się również we znaki Realowi Madryt, remisując z "Królewskimi" 0:0 i dziś z pewnością ekipa trenera Francisco znów będzie chciała napsuć nieco krwi Barcelonie. Zapowiada się więc ciekawe spotkanie. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona!