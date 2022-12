Real Madryt sprowadza nowego Ronaldo. „Królewscy” rozbili bank, ogromne pieniądze w tle

Były piłkarz Legii dołączy do Lewandowskiego?! Sensacyjne doniesienia, to naprawdę może się wydarzyć

To byłby hit

To byłoby coś!

Brazylijski talent związał się z Realem Madryt trzyletnią umową z opcją przedłużenia do 2030 roku. Obie strony zaakceptowały warunki kontraktu, które zatwierdziła FIFA. Kontrakt zacznie obowiązywać od lipca 2024 roku, w momencie ukończenia przez niego 18 lat. Do tego czasu będzie występować w brazylijskim Palmeiras Sao Paulo. Klub ze stolicy Hiszpanii wraz z przedstawicielami Endricka doszedł do porozumienia w czwartek. Warunki i kwota transakcji pozostają poufne, ale mówi się o kwocie 70 milionów euro.

- Chcę podziękować Palmeiras za zaoferowanie mi wszystkiego co niezbędne, za pomoc w realizacji moich marzeń i za uszanowanie zarówno moich pragnień, jak i mojej rodziny - powiedział Endrick w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na stronie brazylijskiego klubu. - Dopóki nie dołączę do Realu Madryt, nadal będę starał się zaoferować Palmeiras jeszcze więcej na boisku: więcej bramek, więcej zwycięstw, więcej tytułów i jeszcze więcej radości dla naszych kibiców - dodał.

Wyróżniający się 16-latek do tej pory zdobył 170 bramek w 176 meczach dla akademii Palmeiras, którego jest wychowankiem od sześciu lat. W pierwszym zespole brazylijskiego klubu zadebiutował mając dokładnie 16 lat, dwa miesiące i 15 dni i stał się najmłodszym debiutantem drużyny. W obecnym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach zarówno dla klubu, jak i młodzieżowej reprezentacji Brazylii. W tym czasie zdobył 12 bramek i zaliczył asystę.

Sonda Czy Real Madryt obroni w tym sezonie Ligę Mistrzów? Tak Nie Trudno powiedzieć