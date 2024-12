Robert Lewandowski dogoniony! Nieubłagane liczby, Polak nie jest już samotnym liderem

Agent Roberta Lewandowskiego nagle zwrócił się do FC Barcelony. Złożył sensacyjną ofertę!

Robert Lewandowski wciąż ma dużą przewagę w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej LaLiga. Polak strzelił 16 goli i wyprzedza o 5 trafień Raphinhę i o 6 Kyliana Mbappe oraz Ante Budimira. Za to w klasyfikacji strzelców Złotego Buta nie jest już samotnym liderem. "Lewy" w ostatnich pięciu ligowych meczach strzelił tylko jednego gola i tylko kwestią czasu było, kiedy ktoś go dopadnie. Zrobił to Mohamed Salah z Liverpoolu.

Klasyfikacja Złotego Buta co sezon wyłania najskuteczniejszego snajpera w Europie. W 2024 roku po trofeum sięgnął Harry Kane. Anglik poszedł m.in. w ślady Roberta Lewandowskiego. Obaj są teraz jednymi z głównych kandydatów do zdobycia nagrody. Jak aktualnie prezentuje się ranking najlepszych strzelców Złotego Buta 2024/25?

Robert Lewandowski ma 16 goli w LaLiga i nadal prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta, ale Egipcjanin Mohamed Salah dorównał mu już na szczycie listy dzięki 16 golom zdobytym dla Liverpoolu w Premier League. Podium uzupełnia Harry Kane z 14 golami dla Bayernu Monachium w Bundeslidze, a inni znakomici strzelcy również dodają swoje kolejne trafienia w swoich ligach i zanosi się na wspaniałą rywalizację o tytuł najlepszego strzelca w Europie. Oby Polak w końcu się przebudził.

Poniżej aktualna sytuacja w klasyfikacji Złotego Buta 2024/2025:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 16 goli x 2 = 32 pkt

1. Mohamed Salah (Liverpool) - 16 goli x 2 = 32

3. Harry Kane (Bayern Monachium) - 14 goli x 2 = 28

4. Alex Tamm (Kalju FC) - 28 goli x 1 = 28

5. Viktor Gyokers (Sporting) - 18 goli x 1,5 = 27

