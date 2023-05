Robert Lewandowski pędzi po wielkie wyróżnienie. Czegoś takiego nie dokonali nawet Messi i Ronaldo, imponujące!

Od momentu zapewnienia sobie mistrzostwa FC Barcelona prezentuje się słabo na boiskach LaLigi. Podopieczni Xaviego zanotowali dwie porażki z rzędu i fani z pewnością liczyli na nieco lepszą grę. Jeśli spojrzeć jednak na wyniki indywidualne, to z pewnością Robert Lewandowski nie ma na co narzekać – w przegranych meczach z Realem Sociedad i Realem Valladolid Polak wpisywał się na listę strzelców, dzięki czemu powiększył jeszcze przewagę nad Karimem Benzemą w klasyfikacji najlepszych strzelców w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. Obecnie napastnik Barcelony ma 23 trafienia, natomiast Francuz 18. Do końca sezonu zostały do rozegrania już tylko dwa mecze, więc szanse na to, że Lewandowski straci tytuł, są bardzo małe. Jeśli faktycznie utrzyma przewagę nad Benzemą, przejdzie do historii.

Wielki wyczyn Roberta Lewandowskiego. Może dokonać historycznej rzeczy

Robert Lewandowski swoje strzeleckie umiejętności pokazywał nie raz. W Bundeslidze przez wiele lat nie miał sobie równych i zdobył tam siedem tytułów dla najlepszego strzelca, z czego aż pięć z rzędu w ostatnich latach. Jak wyliczył Wojciech Papuga, jeśli Robert Lewandowski sięgnie po tytuł króla strzelców także w tym sezonie, stanie się pierwszym piłkarzem w historii lig TOP 5 Europy, który tego dokonał.

– To będzie sytuacja bez precedensu. Robert Lewandowski niebawem powinien zostać pierwszym piłkarzem z TOP 5 lig europejskich, który sięgnie po koronę króla strzelców sześć razy z rzędu. Tym samym przebije wyczyn Jeana-Pierre'a Papina (1988-1992) oraz Leo Messiego (2017-2021) – napisał Wojciech Papuga na Twitterze.

To będzie sytuacja bez precedensu. Robert Lewandowski niebawem powinien zostać pierwszym piłkarzem z TOP 5 lig europejskich, który sięgnie po koronę króla strzelców sześć razy z rzędu.Tym samym przebije wyczyn Jeana-Pierre'a Papina (1988-1992) oraz Leo Messiego (2017-2021). pic.twitter.com/UUFc1kfCS9— Wojtek Papuga (@WojtekPapuga) May 25, 2023