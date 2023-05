Robert Lewandowski pokazał moc! Erling Haaland wypadł słabo przy kapitanie reprezentacji Polski

Co za zdjęcie!

Kibice zapłacą astronomiczną kwotę, żeby zobaczyć Lewandowskiego. Nie wszystkich będzie na to stać, całkowity kosmos

Erling Haaland w sezonie 2022/2023 przeszedł najśmielsze oczekiwania. Norweg idealnie wpasował się do ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiole. 22-latek w 31 meczach wpisywał się aż 54 razy na listę strzelców we wszystkich rozgrywkach. Ponadto drużyna Manchesteru City jeszcze ma szansę na zdobycie trofeum Ligi Mistrzów, ponieważ w półfinale odprawili z kwitkiem zespół Realu Madryt. Na podopiecznych Pepa Guardioli czekają jeszcze cztery mecze do zakończenia sezonu, a zmierzą się w nich z Brighton, Brentford (Premier League), Manchesterem United (Puchar FA) oraz Interem (Liga Mistrzów). Z tych wydarzeń na pewno cieszy się najbardziej Haaland, który stanie przed szansą podwyższenia wyniku bramkowego w tym sezonie.

Erling Haaland gorszy od Roberta Lewandowskiego! Ta statystyka nie pozostawia złudzeń

Robert Lewandowski nie ma co prawda takiej szansy pucharowej, jak jego młodszy kolega, ale kapitan reprezentacji Polski zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a także jest na dobrej drodze, aby zostać królem strzelców LaLiga. 34-latek z dorobkiem 23 bramek oraz 6 asyst wyprzedza o trzy trafienia Karima Benzeme. Co się okazało, lider Barcelony o wiele lepiej prezentował się w meczach wyjazdowych, co porównał serwis "Barca19stats". Okazuje się, że pod tym względem najlepszy jest Argentyńczyk - Leo Messi (22 bramki), na drugim miejscu jest Lewandowski (18 goli), a dopiero na 5. miejscu uplasował się Haaland, którego wyprzedził także Kylian Mbappe oraz Harry Kane.

📊 Najwięcej bramek + asyst w meczach wyjazdowych w TOP5 ligach europejskich w tym sezonie. [@Barca19stats]🔹Messi: 22🔹Lewandowski: 18 🔹Mbappe: 18 🔹Kane: 14🔹Haaland: 14🔹Osimhen: 14🔹Lautaro: 14 pic.twitter.com/0lPh0pyeod— BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 23, 2023