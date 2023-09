Robert Lewandowski ponownie trafi do siatki? Mecze z tym przeciwnikiem nie kojarzą mu się zbyt dobrze

Fani zobaczyli stopy Lewandowskiej i byli zaniepokojeni. To co ma na nogach zadziwi niejednego

co na to trener?

Kursy TOTALbet: Osasuna – FC Barcelona

Choć po trzech ligowych kolejkach Robert Lewandowski ma na swoim koncie gola i asystę, jego gra wciąż pozostawia bardzo wiele do życzenia. Kapitan reprezentacji Polski daleki jest od najwyższej dyspozycji, będąc mało aktywnym i – przede wszystkim – mało skutecznym. Przełamanie 35-latek zanotował w minionej kolejce, gdy swoim golem zapewnił Barcelonie wyjazdowe zwycięstwo 4:3 nad Villarrealem. Choć było to jedno z najłatwiejszych trafień w karierze Lewego, być może pozwoli ono nabrać odpowiedniej pewności siebie, co poskutkuje tym, że worek z bramkami wreszcie się rozwiąże. Kolejną okazję ku temu Lewandowski będzie miał w najbliższą niedzielę na Estadio El Sadar, gdzie jego klub zmierzy się z Osasuną. Lewandowski ma zresztą z tym obiektem niezbyt dobre wspomnienia, w ubiegłym sezonie ujrzał bowiem na nim czerwoną kartkę. Co więcej, gest wykonany podczas schodzenia z murawy poskutkował wówczas trzymeczowym zawieszeniem. Zdaniem TOTALbet tym razem powinno być inaczej. W opinii polskiego bukmachera Blaugrana jest faworytem tego meczu, a były snajper Bayernu powinien zakończyć go z golem. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.76, a Lewy wyprzedza w tym zestawieniu klubowych kolegów – Raphinhę (3.15) oraz Lamine’a Yamala (3.27).

Sonda Czy Robert Lewandowski ponownie wywalczy koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej? Tak Nie Trudno powiedzieć

Pomimo złych wspomnień Lewandowskiego z Estadio El Sadar, Barcelona w ostatnich latach radziła sobie na tym stadionie całkiem przyzwoicie. Siedem poprzednich spotkań rozegranych przez obie drużyny na obiekcie w Pampelunie to cztery zwycięstwa gości oraz trzy remisy. Aby przypomnieć sobie ostatni domowy triumf Osasuny nad Barceloną, musielibyśmy cofnąć się aż do sezonu 2011/2012. Zespół prowadzony wówczas przez Jose Luisa Mendilibara sensacyjnie pokonał maszynę Pepa Guardioli 3:2 – dubletem popisał się Dejan Lekic, a jedno trafienie dorzucił Raul Garcia. Dla gości trafiali z kolei Alexis Sanchez oraz Cristian Tello. Od tej pory Duma Katalonii w regionie Nawarra jednak nie przegrywała i w opinii TOTALbet w najbliższy weekend będzie podobnie. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości płaci bowiem 1.69 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniesie z kolei 5.10 zł. Przypuszczenia te może potwierdzać także fakt, że Osasuna w bieżących rozgrywkach zdobyła 6 punktów, w komplecie podczas meczów wyjazdowych! Zespół Jagoby Arrasate potrafił ograć w delegacji Celtę Vigo (2:0) oraz Valencię (2:1), przed własną publicznością uległ z kolei Athletikowi Bilbao (0:2). Nie zmienia to natomiast faktu, że drużyna z Estadio El Sadar na własnym obiekcie jest groźna dla każdego i Barcelony wcale nie czeka łatwe zadanie.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Osasuna – 5.00 remis – 4.15 Barcelona – 1.69

Podwójna szansa:

1X – 2.13 12 – 1.24 X2 – 1.18

Osasuna strzeli gola:

tak – 1.54 nie – 2.39

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.14 nie – 5.20

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.76

Raphinha (Barcelona) – 3.15

Lamine Yamal (Barcelona) – 3.27

Ezequiel Avila (Osasuna) – 3.35

Fermin Lopez (Barcelona) – 3.50

Raul Garcia (Osasuna) – 3.70

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.