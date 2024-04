Robert Lewandowski postawił sprawę jasno. Decyzja o przyszłości była jednoznaczna. Kolejny raz to podkreślono

Co zadecydowało o pozostaniu Xaviego na stanowisku? To mu obiecał Laporta, poznaliśmy szczegóły

Dywagacji co do przyszłości Roberta Lewandowskiego nie brakuje. Już od kilku miesięcy mówi się, że i piłkarza i FC Barcelona dostają lukratywne oferty za kapitana reprezentacji Polski, co w przypadku problemów finansowych klubu byłoby pewnego rodzaju rozwiązaniem. Ale na razie ani Barcelona, ani przede wszystkim sam piłkarz nie zamierzają kończyć współpracy. W mediach co chwila pojawiają się doniesienia o poszukiwaniach zawodnika, który mógłby wyręczyć Lewandowskiego w zdobywaniu bramek, ale na razie są to jedynie plotki.

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Dalej

Lewandowski odejdzie z Barcelony? Jasny przekaz

Niemal wszystko wskazuje na to, że polskiego napastnika w barwach Dumy Katalonii będziemy oglądali przynajmniej jeszcze jeden sezon. Sam zawodnik podkreśla w każdym wywiadzie, że z Barcelony nie chce się ruszać, a potwierdzają to teraz dziennikarze hiszpańskiego "Sportu". Jak wynika z ich informacji Lewandowski ma być rozczarowany trwającym sezonem i w kolejnym ponownie chciałby spróbować powalczyć o trofea. Ponadto jest zadowolony z pozostania Xaviego na stanowisku trenera Blaugrany.

Dziennikarze podkreślają jednocześnie, że Lewandowski jest ceniony za kontakt z innymi zawodnikami. - Ze względu na swoje ogromne doświadczenie w europejskim futbolu jest zawodnikiem, który może być niezbędny w szatni, aby pomóc w rozwoju młodych zawodników. Kilka razy widywano go na boisku, gdy uczył zarówno Lamine'a Yamala, jak i Pau Cubarsiego. To także jeden z liderów szatni - można przeczytać w artykule.