Robert Lewandowski uderzył pięścią w stół! Polak dał władzom Barcelony ultimatum, szokujące informacje

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich tygodniach Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka nie zachwyca kibiców, jak to miało miejsce na początku sezonu. "Duma Katalonii" swój gorszy okres rozpoczęła 10 października od porażki z Realem Sociedad. Kolejne mecze w lidze hiszpańskiej kończyły się porażką, albo remisem. Jedynie triumf nad Mallorcą (5:1) mógł wlać nadzieje w serca kibiców. Niestety klub z Robertem Lewandowskim na czele po tym zwycięstwie zanotował remis oraz dwie porażki. Barcelona musiała pożegnać się z fotelem lidera, spadając na trzecie miejsce. Aktualnie na pierwszym miejscu jest Atletico Madryt z dorobkiem 41 punktów, a tuż za nimi są "Królewscy" mając o jedno oczko mniej. Warto zaznaczyć, że oba kluby z Madrytu mają o jedno spotkanie mniej niż "Blaugrana".

🚨 Robert Lewandowski has warned Barcelona that he will leave this summer if they sign another striker. (Source: El Nacional) pic.twitter.com/L5ZxIT9pP5— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 31, 2024

Lewandowski nadal walczy z Barceloną o mistrzostwo w LaLiga, a także o trofeum w Lidze Mistrzów. Polak w 2024 roku przekroczył barierę 100 goli w rozgrywkach Champions League, a w lidze hiszpańskiej nadal jest liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 16 bramek i dwóch asyst.

Jak poinformował "El Nacional", Lewandowski miał zwrócić się do władz Barcelony i postawić im ultimatum, jeśli będą chcieli sprowadzić kolejnego napastnika to on odejdzie z klubu.

36-latek to jeden z liderów "Dumy Katalonii" i często ratował zespół przed porażką. W ostatnim czasie Polak ma gorszy okres, jednak strata takiego piłkarza mogła mieć zły wpływ na dyspozycję całej drużyny.