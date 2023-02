Robert Lewandowski znów zachwycił. I nie chodzi o strzelenie gola, kibice żądają dla Polaka wielkiego wyróżnienia

Robert Lewandowski musiał pauzować trzy mecze za swoje zachowanie w meczu z Osasuną i żadne odwołania tego nie zmieniły. Czas jednak szybko płynie i nim się obejrzeliśmy, Xavi mógł znów skorzystać ze swojego najlepszego strzelca także w LaLiga. Polak od razu pokazał to, co umie najlepiej, czyli strzelać gole. Choć oceny dla Lewandowskiego są różne, bo długimi fragmentami spotkania nie zachwycał, to swoją rolę ostatecznie spełnił. Co więcej, przyciągnął uwagę fanów także innym swoim zachowaniem.

Robert Lewandowski pokazał swój wkład w drużynę. Wymowna reakcja kibiców

Robert Lewandowski już wcześniej był wskazywany jako piłkarz, który nie tylko świetnie prezentuje się na boisku, ale też szybko stał się ważną częścią szatni Barcelony. Z jego doświadczenia i rad mogą korzystać młodzi piłkarze „Dumy Katalonii” tacy jak Pedri, Gavi czy Dembele. Teraz do sieci trafiło nagranie, które znów pokazuje, jak Polak stara się dbać o atmosferę w drużynie.

Kamery uchwyciły Lewandowskiego przed meczem z Betisem, jak czeka na kolegów z szatni przed wyjściem na rozgrzewkę. Z każdego stara się zagrzać do walki o kolejne punkty i pokazać, że jest ważny. Kibice momentalnie zareagowali, ja jeden z nich domagał się nawet przekazania Polakowi opaski kapitana Barcelony.