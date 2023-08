Sensacyjne wieści o Robercie Lewandowskim! Odejdzie z Barcelony jeszcze latem? Agent nie ma wątpliwości

Gwiazdor futbolu naśmiewa się z samobójczej śmierci innego piłkarza. Od tych słów aż robi się niedobrze. Co on sobie myślał?!

Początek sezonu w wykonaniu Lewandowskiego pozostawia sporo do życzenia. W meczach z Getafe (0:0) i Cadiz (2:0) aktualny król strzelców La Liga nie strzelił żadnego gola i jest to jego najgorszy start rozgrywek od... 11 lat. Po raz ostatni nie trafił do bramki rywali w dwóch pierwszych spotkaniach ligowych jeszcze w barwach Borussii Dortmund! Mimo to, "Lewy" przez lata zapracował na swoją markę i słabszy okres nie zmienił tego, że jest prawdziwą gwiazdą. A tych coraz więcej trafia do Arabii Saudyjskiej i coraz głośniej mówi się o tym, że szejkowie spróbują ściągnąć także Lewandowskiego.

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony do Arabii Saudyjskiej jeszcze latem?!

Takie plotki pojawiły się w przestrzeni medialnej już jakiś czas temu, ale początkowo przyjęto je z szerokim uśmiechem. Ten może jednak zniknąć z twarzy po słowach wypowiedzianych przez Marco Kirdemira. Licencjonowany agent FIFA jest częstym gościem hiszpańskiego Radio Marca, gdzie wypowiada się na tematy transferów. Podczas ostatniej rozmowy temat zszedł m.in. na trwającą saudyjską ofensywę i padło nazwisko Lewandowskiego.

- Saudyjczycy bardzo lubią Lewandowskiego. Postarają się o to, żeby mieć go u siebie już teraz - stwierdził były menedżer m.in. Daniego Guizy. Jego zdaniem jeszcze przed końcem okna transferowego może dojść do kolejnej wielkiej transakcji. W Arabii Saudyjskiej ten gorący okres trwa do 20 września. - To będzie bomba - zapowiedział Kirdemir. Czy chodziło mu o Lewandowskiego? Wszystko wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

