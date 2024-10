i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Szczęsny w Barcelonie

Spadliśmy z krzeseł, gdy poznaliśmy majątek Wojciecha Szczęsnego! Ta kwota zwala z nóg. O wszystkim powiedział publicznie

RoSz 15:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Długo wyczekiwane doniesienia stały się faktem. Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony i dołączy do Roberta Lewandowskiego na najbliższy sezon. "Duma Katalonii" przekonała 34-latka do szybkiego powrotu z emerytury, co oznacza, że teraz oprócz wyczekiwania na kolejne trafienia kapitana reprezentacji Polski wszyscy będą obserwować interwencję "Szczeny". Pewnego razu w programie "Foot Truck" bramkarz potwierdził, jak wyglada jego sytuacja finansowa.