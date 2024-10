Szaleństwo po tej wiadomości od Szczęsnego. Jedno słowo i zdjęcie wystarczyło, by fani wpadli w prawdziwy zachwyt

Lewandowska nasłuchała się za wszystkie czasy, gdy do sieci trafiła jej specjalna sesja zdjęciowa! Tak ocenili żonę Lewandowskiego, co za słowa

Obecnie nakręceni na grę Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie nie są już tylko polscy fani. Hiszpanie najpewniej zrozumieli, że w przypadku kontuzji ter Stegena i potrzebie zatrudnienia bramkarza na już, to wybór Szczęsnego jest najlepszym z możliwych w tym momencie. Już na pierwszych treningach 34-latek miał wzbudzić zachwyt swoich nowych kolegów i zaskoczyć ich tym, że jest w tak świetnej formie, mimo że ma kilka tygodni zaległości, podczas których nie myślał już o grze w piłkę, więc nie trzymał diety i najpewniej też pełnego reżimu treningowego. Wielu więc czeka na występ polskiego golkipera i choć część mogła mieć nadzieję, to jednak już wiadomo, że nie odbędzie się to w tę niedzielę, 6 października, gdy FC Barcelona uda się na wyjazdowe spotkanie z Deportivo Alaves.

Szczęsny jednym zdjęciem wywołał euforię. Kibice nie mogą się doczekać

Wojciech Szczęsny tym samym na debiut będzie musiał poczekać jeszcze parę tygodni, bowiem po niedzielnych spotkaniach w europejskich ligach zaczyna się przerwa reprezentacyjna i Barcelona wróci do gry dopiero 20 października. To będzie jednak dobra okazja do lepszego przygotowania dla 34-latka, który najwyraźniej dobrze czuje się w nowym zespole, co pokazał najnowszym wpisem w mediach społecznościowych. W sobotę wieczorem, 5 października, udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z treningu z Ferranem Torresem, Robertem Lewandowskim oraz Pedrim i podpisał je krótkim „Team” czyli z angielskiego drużyna. To wystarczyło, by post został w kilkanaście godzin polubiony ponad 200 tys. razy i otrzymał półtora tysiąca komentarzy, w większości zachwycających się Szczęsnym.